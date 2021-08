Vormer, Dost, Lang, Vanaken, De Ketelaere: hoe pakt Clement dat tegen Zulte Waregem aan?

Philippe Clement zit met een luxeprobleem wat de voorhoede betreft. En dus moeten er onpopulaire beslissingen genomen worden.

Club Brugge zit met meer jongens om voorin te spelen dan er plaatsjes beschikbaar zijn. Clement moet dus knopen doorhakken. Iets wat zijn spelers moeten begrijpen.

“Ach, we moeten die mentaliteit van buitenaf veranderen”, klinkt het op de persbabbel. “Want die jongens zelf snappen het verhaal. Tegen Dortmund speelde de ene keer Reus en de andere keer Sancho. Witsel staat daar ook niet altijd in de ploeg, hé. Soms is het Bellingham.”

Volgens Clement is dat normaal, al kon Noa Lang vorige week niet leven met zijn vervanging. “Kijk, als we willen groeien als topclub, als we nog beter willen worden, dan heb je die onderlinge concurrentie nodig. Wie zich bewijst op training zal in elke competitie genoeg wedstrijden krijgen om zijn talent te tonen.”

Over Lang zelf wou Clement niet echt uitweiden. “Noa voetbalt gewoon supergraag… Hij wil altijd het verschil maken. Het is dan ook maar heel kort over dat voorval gegaan. Voor de rest hebben we over andere dingen gepraat, niet altijd over voetbal.”