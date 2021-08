'AA Gent wint het pleit en haalt Thomas Henry naar de Ghelamco Arena'

Na het vertrek van Roman Yaremchuk richting Benfica moest AA Gent wel op zoek naar wat nieuwe impulsen.

De kogel lijkt door de kerk. Volgens Football Insider trekt Thomas Henry naar AA Gent. OH Leuven zou een bod van 5,3 miljoen euro aanvaard hebben.

Nochtans speelde Henry zaterdag nog gewoon mee met OHL op bezoek bij Racing Genk.

Henry werd al even in verband met de Buffalo’s gebracht, maar er was ook heel wat concurrentie. Vooral Celtic leek zeer geïnteresseerd.