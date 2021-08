Denis Dragus was belangrijk bij Standard Luik met een assist en hij voelt dat hij beter is geworden

Denis Dragus mocht invallen bij Standard en was direct belangrijk met een assist voor het winnende doelpunt van Klauss. Na de wedstrijd blikte hij terug op zijn wedstrijd.

"Het is een goed gevoel om terug te zijn en het team te helpen", opende de Standard middenvelder die vorig seizoen was uitgeleend aan het Italiaanse Crotone. "Ik was blij dat ik mocht invallen en mij op deze manier te tonen. Als het team wint en ik kan daarin een belangrijke rol spelen dat is het een geslaagde wedstrijd voor mij. Ik ben vorig seizoen in Italië echt gegroeid en ik voel me hier goed in België, in Luik en bij Standard. Het is een echte familie. We helpen elkaar en we gaan voor elkaar door het vuur. Met Klauss heb ik een goede relatie en we vinden elkaar gemakkelijk op het veld."

Dragus mocht invallen van Leye en deze gaf hem vooral heel veel vertrouwen voor zijn invalbeurt. "De coach vroeg dat ik moest tonen wat ik op training liet zien. Intensiteit en goede agressiviteit brengen aan de bal.

Op het einde sprak hij nog even over de ambities van Standard Luik dit seizoen: "We willen dit seizoen het zo goed mogelijk doen en zo ver mogelijk geraken. Een specifieke plaats of doelstelling in het klassement is niet belangrijk. We moeten gewoon groeien als groep."