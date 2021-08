Voormalige speler van AA Gent zakt in elkaar op het veld maar was snel terug bij bewustzijn

Een angstaanjagend beeld tijdens de wedstrijd tussen Marseille en Bordeaux. Voormalig speler van AA Gent, Samuel Kalu, zakte in elkaar op het veld. Gelukkig was hij snel terug bij zijn positieven.

Marseille kreeg na vijf minuten een vrije trap, waarvoor Samuel Kalu (ex-AA Gent) in de muur van Bordeaux plaatsnam. Maar plots zakte de 23-jarige Nigeriaan in elkaar, zonder een tegenstander in de buurt. Na het nieuws van Frank Berrier dit weekend en Christian Eriksen op het EK werd even voor het ergste gevreesd.

Hij werd direct geholpen door de medische staf en zijn ploeggenoten. Gelukkig was hij zeer snel terug bij zijn positieven. Hij werd direct gewisseld en vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Meer nieuws van de exacte oorzaak zal de komende dagen waarschijnlijk wel volgen.