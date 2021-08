🎥 MLS: Hernan Losada krijgt oplawaai met DC united

In de MLS kreeg Hernan Losada een stevige pandoering te verwerken. Op bezoek bij Nashville ging de ploeg van de Argentijn met 5-2 ten onder. In de doelpuntenkermis tussen Portland Timbers en Seattle Sounders (2-6) deed ene Jimmy Medranda de monden openvallen.

De wedstrijd in Nashville begon nochtans goed voor DC United. Oude bekende Frederic Brillant zette de ploeg van Losada meteen op voorsprong. De vreugde was van korte duur. Nashville boog de scheve situatie nog voor rust om, in de slotfase zetten ze de zware 5-2 eindcijfers op het bord. Nashville staat derde in de rangschikking, DC united kampeert op een zesde plaats.

Hoogtepunt van de dag in de MLS was ongetwijfeld de volley van Jimmy Medranda. De speler van Seattle Sounders ramde het leer snoeihard in het doel in de ruime 2-6 van zijn ploeg op bezoek bij Portland Timbers.