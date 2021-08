Europese tegenstander Anderlecht tankt vertrouwen met krappe uitzege

Anderlecht moet in twee wedstrijden voorbij Vitesse geraken om zich te plaatsen voor de groepsfase van de nagelnieuwe Conference League. Anderlecht deed wat het moest doen door te gaan winnen bij Cercle Brugge. Vitesse volgde het voorbeeld van paars-wit.

De ploeg uit Arnhem trapte zondag de Eredivisie op gang met een lastige uitwedstrijd op het veld van PEC Zwolle. Daarin tankte Vitesse het nodige vertrouwen voor donderdag, wanneer ze op bezoek komen in het Lotto Park. Een vroeg doelpunt van Nikolai Baden volstond vor de krappe 0-1 zege op het kunstgras van Zwolle.

Lois Openda stond negentig minuten tussen de lijnen bij Vitesse. Toch moet Anderlecht de belofteninternational donderdag niet vrezen: Openda is geschorst na een rode kaart in het duel tegen Dundalk. Bij PEC Zwolle mocht Siemen Voet invallen in de slotfase.

Nog dit: Omonia Nicosia, de tegenstander van Antwerp, speelde afgelopen weekend niet. De competitie in Cyprus is nog niet van start gegaan. Rakow Czestochowa, de volgende opponent van AA Gent in de Conference League, was vrij.