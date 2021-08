Voor Raphael Holzhauser zijn het geen gemakkelijke weken: "Dit is mijn moeilijkste periode sinds dat ik bij Beerschot ben"

Raphael Holzhauser beleeft de moeilijkste weken sinds hij bij Beerschot is. De fans kunnen een belangrijke rol spelen in dit om te keren zo zeggen ook Joren Dom en Peter Maes.

"Het is nu onze moeilijkste periode sinds dat ik hier ben maar daar moeten we door", vertelde Holzhauser na de wedstrijd. "We moeten gewoon hard werken de komende weken. De supporters zien ook dat we vandaag hard gewerkt hebben. Ze steunen ons en dat voelen we ook. Na de wedstrijd tegen Union mochten ze dan ook ontevreden zijn."

Joren Dom kwam ook nog even terug op de fans bij Beerschot. "Ze waren geweldig vandaag. Ik was aangenaam verrast want ze waren zeer teleurgesteld na vorige week en lieten dat ook merken. Ze hadden nood aan een reactie van ons op het veld en dat hebben we ondanks te nederlaag ook laten zien vandaag."

Tot slot kwam de trainer van Beerschot, Peter Maes, ook nog even terug op de fans. "Het publiek reageerde beter en positiever dan vorige week. Maar het publiek reageert ook op basis van wat de spelers op het veld laten zien. De jongens hebben aanmoedigingen nodig en dat kregen ze ook vandaag. Maar dat is vooral omdat ze het zelf hebben afgedwongen."