Moet deze spits de concurrentie aangaan met Zirkzee? 'Anderlecht en Fiorentina zitten in verregaande onderhandelingen'

Peter Verbeke speurt de transfermarkt nog steeds af naar een extra aanvaller voor RSC Anderlecht. In Italië lijkt paars-wit alvast hun gading gevonden te hebben.

Volgens de Italiaanse media onderhandelen AFC Fiorentina en RSC Anderlecht over de transfer van Christian Kouame. De 23-jarige Ivoriaan is geen vaste waarde bij La Viola en wil elders speelminuten verzamelen.

Fiorentina betaalde in 2020 nog elf miljoen euro aan Genoa voor Kouame. De kans is dan ook héél groot dat het ook in dit dossier om een uitleenbeurt zal gaan. Kouame moet in het Lotto Park de concurrentie aangaan met Joshua Zirkzee.