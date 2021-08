Nog meer weelde: 'Anderlecht heeft spits van 8,5 miljoen euro dan toch beet'

Het hing al een tijdje in de lucht, maar een deal zit er nu echt wel aan te komen stilaan. En dus mag Anderlecht zich in de handen wrijven.

Peter Verbeke lijkt opnieuw een ferme deal te hebben gesloten. Zowel op 3 als op 30 juli brachten we het al eens in de picture, maar nu is de deal met Christian Kouame zo goed als rond.

Huurdeal?

Volgens Het Laatste Nieuws gaan de onderhandelingen de goede kant uit. Het is dan ook al een tijdje dat ze op hem azen.

Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 8,5 miljoen euro, vermoedelijk zal de 23-jarige Ivoriaan worden gehuurd van La Viola.