Witte rook na (bewuste) manoeuvres? Gent heeft aanvaller van OH Leuven beet

KAA Gent heeft de vervanger voor Roman Yaremchuk zo goed als beet. Na veel vijven en zessen zal Thomas Henry de Oost-Vlaamse doelpunten scoren.

We schreven eerder al dat KAA Gent een ultiem bod van vijf miljoen euro had gedaan op Thomas Henry. OH Leuven bleef echter volhouden dat de Franse aanvaller niet voor minder dan zes miljoen euro zal vertrekken.

De Buffalo’s lieten de voorbije dagen enkele alternatieven vallen - een bewust manoeuvre om OHL over de streep te trekken? - in de media. En dat heeft volgens onze informatie gewerkt. Beide partijen groeien naar elkaar toe. Witte rook wordt eerstdaags verwacht.