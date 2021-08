Christian Kouamé legt uit waarom hij voor RSC Anderlecht koos

Anderlecht kondigde de komst aan van Kouamé. Ondanks zijn leeftijd brengt hij al heel wat ervaring met zich mee.

Kouamé ziet het helemaal zitten bij zijn nieuwe werkgever. "Ik ben erg blij om voor RSC Anderlecht te kunnen spelen dit seizoen", zegt Christian Kouamé op de website van paarswit.

Voor zijn transfer heeft hij een bijzondere reden. "De manier van spelen van de coach zou me goed moeten liggen. Ik sluit hier aan bij een groep die duidelijk al veel kwaliteiten heeft en ik hoop de fans zo snel mogelijk te kunnen begroeten in het stadion."

“Net zoals Joshua Zirkzee heeft ook Christian bewust gekozen voor RSCA als een belangrijke stap in zijn verdere sportieve ontwikkeling. Die overtuiging is belangrijk geweest in onze keuze voor Christian”, voegt Peter Verbeke, sportief directeur van de club, daar aan toe.