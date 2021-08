We staan voor één van de belangrijkste dagen voor het Belgische clubvoetbal: "Stel je voor dat we moeten vaststellen dat we niét concurrentieel meer zijn met die landen"

Het wordt een cruciale week voor het Belgische voetbal. Met Club Brugge en KRC Genk zijn er momenteel slechts twee vertegenwoordigers zeker van een plaats in de Europese poules. RSC Anderlecht, Antwerp FC en KAA Gent moeten dan weer vol aan de bak.

En dat is letterlijk te nemen. RSC Anderlecht bleef steken op een gelijkspel tegen SBV Vitesse, terwijl Antwerp FC en KAA Gent zelfs een verliesbeurt uit de heenwedstrijd moeten zien op te halen. "Je kan niet over de vaststelling heen dat de kloof met de toplanden echt onoverbrugbaar is geworden", slaat Gilles De Bilde in Het Laatste Nieuws de nagel op de kop.

"De resultaten moeten er bovendien voor zorgen dat we gaan nadenken", aldus de voormalige aanvaller van onder meer RSC Anderlecht en PSV. "Stel je voor dat binnenkort blijkt dat we ook niet meer concurrentieel zijn met clubs uit Oostenrijk, Zwitserland, Servië of zelfs Cyprus. Het is namelijk geen conclusie van vandaag dat België een doorverkoopland is geworden."

Op de poster van RSC Anderlecht van vorig seizoen kan je vandaag al meer dan de helft van de gezichten schrappen

De Bilde neemt één van zijn voormalige clubs als voorbeeld. "Enkele jaren geleden gingen er drie seizoenen overheen vooraleer de kern van de meeste ploegen volledig was veranderd. Nu kan je op de poster van Anderlecht van vorig seizoen al meer dan de helft van de gezichten schrappen."