Haalt Seraing voormalig topschutter terug naar Luik?

Vorig seizoen was Georges Mikautadze één van de absolute sterkhouders bij Seraing. De spits vond blindelings de weg naar het doel in 1B en had daarmee een groot aandeel in de (verrassende) promotie. Daarna leek hij onhoudbaar, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

De topschutter van 1B trok na de promotie terug naar FC Metz. In Frankrijk leek hij na een goed seizoen met 22 doelpunten in 24 wedstrijden in aanmerking te komen voor een basisplek. Ondanks deze straffe statistieken kwam Mikautadze dit seizoen amper één minuut in actie. Dit weekend moest de 20-jarige Georgische aanvaller zelfs aantreden bij het reserveteam van Metz. Volgens La Dernière Heure probeert Seraing nu een oplossing te bieden. Zo zouden ze Georges Mikautadze opnieuw voor een seizoen willen huren. FC Metz heeft daar wel oren naar, maar wil eerst de andere mogelijkheden bestuderen.