Edward Still openhartig: "Alles wat ik nu doe, kun je rechtstreeks aan hem linken"

Edward Still is aan de slag bij Sporting Charleroi. Hij heeft veel te danken aan wat hij overhield van zijn samenwerking met Ivan Leko.

Edward Still geeft het meteen toe. Zijn manier van werken is gestoeld op de filosofie van Ivan Leko. “Hij heeft de manier waarop ik naar een voetbalwedstrijd, naar een speler en naar een ploeg kijk ontregeld, beïnvloed en vervormd… Alles wat ik nu doe, kun je rechtstreeks linken aan Ivan”, zegt Still aan Sport/Voetbalmagazine.

Samenwerken met Leko was een enorme meevaller voor Still. “Hij ligt aan de basis van bepaalde invalshoeken en ik hoop dat hij zich daarin kan terugvinden als hij een wedstrijd van Charleroi bekijkt. Het managen van een spelersgroep en van een staf heb ik ook van hem afgekeken. Het was voor mij een ongelooflijke meevaller dat ik heb kunnen werken met iemand die mij veel verantwoordelijkheden gaf terwijl ik geen ervaring en geen verleden had als speler.”

Zijn aanpak van de volledige staff gaat ook dezelfde richting uit. “Vandaag probeer ik hetzelfde te doen: veel delegeren zodat de stafleden weten dat ze een belangrijke rol vertolken binnen de groep. De invloed van Leko op mij is zo groot dat ik er een heel interview aan zou kunnen wijden.”