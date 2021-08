Odjidja en Vanhaezebrouck klaar voor clash met Club Brugge, maar merken ook iets op: "Zondagmiddag in plaats van 's avonds"

AA Gent opent op zondag de voetbalnamiddag tegen Club Brugge, dat alleen leider kan worden. Maar de Buffalo's kunnen na de zege tegen Rakow in de Conference League ook met vertrouwen naar de Slag om Vlaanderen toeleven.

"We kunnen hier op voortbouwen en we komen nu ook beter en met meer vertrouwen aan de aftrap zondag, dat klopt zeker", aldus Vadis Odjidja.

"We moesten de match tegen Rakow winnen, zoveel was duidelijk. Nu willen we voor de interlandbreak nog iets laten zien." Mogelijk zal dat opnieuw met Odjidja in een leidende rol zijn, want Hjulsager is nog out en in de tweede helft tegen Rakow speelde de kapitein daardoor ook iets hoger op het veld.

Recuperatie

Ook Hein Vanhaezebrouck wil iets laten zien tegen Club Brugge: "Verliezen tegen Rakow was met hangende pootjes naar de match van zondag tegen Club Brugge, nu is dat niet het geval."

"We zijn fysiek klaar, al hebben we al veel wedstrijden moeten spelen. Club heeft nog geen midweekwedstrijden gehad. En het is ook op zondagmiddag al, niet op zondagavond, dus dat is toch enkele uren minder recuperatie. Maar we zijn er klaar voor."