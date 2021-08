"Dingen gezien die ik al twee jaar niet meer zag": Philippe Clement erg kritisch, maar neemt ook enkele jonkies in bescherming

Het was balen als een stekker, ook voor Philippe Clement. De oefenmeester van Club Brugge ging met zijn troepen zwaar onderuit bij AA Gent: 6-1.

"Ik heb onwaarschijnlijke dingen gezien die ik al twee jaar niet meer gezien heb", aldus Philippe Clement in zijn reactie na de 6-1 in Gent.

"Er zijn veel dingen verkeerd gegaan, er waren veel individuele fouten, we gaan de komende weken en maanden dit moeten rechtzetten."

Sleeptouw

Dat de jonkies achterin in de fout gingen? Dat neemt Clement deels op zich, maar hij beschermt ze ook: "Voor mij was Ignace Van der Brempt misschien wel de beste speler in deze wedstrijd."

"Mbamba maakte een fout bij de eerste goal, maar verder was er met zijn match ook niet veel mis. We hebben goals tegengekregen die helemaal niet nodig waren. Maar ik had ook meer verwacht van de routiniers om de ploeg op sleeptouw te nemen."