OFFICIEEL: Anderlecht verhuurt overbodige aanvaller

Anderlecht is nog een overbodige pion kwijt: Mohammed Dauda vertrekt naar Cartagena.

RSC Anderlecht maakte zonet officieel dat Mohammed Dauda de Brusselaars zal verlaten. Hij wordt voor een jaar verhuurd aan de Spaanse tweedeklasser Cartagena. Dauda is al sinds 2017 in dienst van paars-wit, maar werd wel al een keer uitgeleend aan Vitesse en aan Esbjerg fB. Nu zal hij dus aan de slag gaan in La Liga 2.

Bij paars-wit mocht Dauda in totaal 29 keer invallen en ook één keer starten in de basis. Zijn laatste invalbeurt was op het veld van Vitesse in de Conference League. Hij kon slechts één keer scoren voor Anderlecht. Uitgerekend op het veld van Standard bezorgde hij Kompany een cruciale driepunter door de 1-3 in de laatste minuten binnen te trappen.