Anderlecht probeerde nog twee spelers hun contract te verbreken, maar zij weigerden

Anderlecht heeft gisteren nog grote kuis gehouden in zijn B-kern en kon heel wat spelers onderdak brengen. Maar een duur drietal is gebleven. Nochtans probeerden ze ook met hen tot een vergelijk te komen.

Anderlecht verbrak - in onderling overleg - de contracten van Bubacarr Sanneh en Luka Adzic. Sanneh en Adzic verdienden beiden om en bij de 800.000 euro. Ondanks de 8 miljoen die Anderlecht voor Sanneh betaalde, besparen ze dus, want de Gambiaan ging toch niet meer aan spelen toekomen.

Ook Zakaria Bakkali en Kenny Saief kregen een soortgelijk voorstel, maar weigerden dat. Beiden hebben een brutoloon van 1,2 miljoen euro en kunnen dat nergens anders verdienen. Dus willen ze liever hun contract uitzitten. Hun contract loopt eind dit seizoen af.

Nog ambetanter: de 3 miljoen bruto voor Adrien Trebel. Die had gehoopt op AA Gent, maar dat ging niet door. En uiteraard gaat hij ook geen verbreking van zijn contract dat nog tot 2023 loopt aanvaarden. De enige optie bij hem is dat er nog een club uit het Midden-Oosten zich meldt. Zowat de enigen die bereid zouden gevonden worden om in de buurt te komen van dat loon.