STVV vangt stevige som na toptransfer van voormalige verdediger naar Arsenal

Op Transfer Deadline Day betaalde de club van Sambi Lokonga maar liefst 20 miljoen euro voor Tomiyasu. De 22-jarige Japanner was in het verleden nog actief bij STVV. Na 41 wedstrijden voor de Kanaries werd hij voor negen miljoen euro verkocht aan het Italiaanse Bologna.

En daar blijft het niet bij: STVV ontvangt volgens Het Belang van Limburg opnieuw twee miljoen euro. Zo beschikt het Limburgse bestuur over een extra geldpotje. Momenteel dreigt na een 7 op 18 opnieuw een moeilijk seizoen.

𝙒𝘼𝙔 𝙏𝙊 𝙂𝙊 𝙏𝙊𝙈𝙄 | Takehiro Tomiyasu is officially a Gunner 🤯



Avispa Fukuoka (Japan) > STVV > FC Bologna > Arsenal FC



💪 Have fun in the Premier League pic.twitter.com/Ui1jKz29tg