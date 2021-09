De Condé kon iedereen houden bij Genk: "Er zijn moeilijke gesprekken geweest, tot roepen toe"

KRC Genk heeft de transferperiode afgesloten zonder dat er één van de belangrijke spelers vertrokken is. Onuachu, Ito, Bongonda, Munoz,... Ze lopen allemaal nog rond in de Luminus Arena. "Omdat wij als club hoog hebben ingezet", zegt TD Dimitri De Condé. "Onze spelers zijn dat waard."

Maar het was niet makkelijk, want sommige spelers werden gek gemaakt door hun managers. "De wereld rondom die jongens maakt dat moeilijk. Ze worden langs alle kanten beïnvloed en soms tegen de club opgezet. Zo was hier een makelaar van een speler die ik niet ga noemen, die beweerde dat wij die speler blokkeerden. Hij had zogezegd twee schitterende aanbiedingen, maar wij weigerden mee te werken", doet De Condé zijn verhaal in HLN.

"Ik heb toen heel zware woorden gehad met die speler. Ik heb die makelaar gebeld en hem twee uur gegeven om die aanbiedingen op tafel te leggen, anderhalf uur later belde hij terug omdat hij geen club had. Ik heb die man verplicht om zijn speler in te lichten over wie er correct heeft gehandeld en wie niet. Zo zijn er moeilijke gesprekken geweest, tot roepen toe. Maar uiteindelijk zijn wij altijd eerlijk geweest en daarom weet ik zeker dat wie hier nu nog zit, dat met zijn volle goesting doet."