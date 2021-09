Killian Overmeire breekt lans voor spitsen à la Vanzeir en Vossen: "Geen spitsen van wie mensen makkelijk warm worden, maar..."

Ze staan daar mee bovenaan in de topschuttersstand van de JPL: Dante Vanzeir en Jelle Vossen. Toch krijgen ze volgens analist Killian Overmeire niet voldoende respect voor hun prestaties.

De twee zijn pure doelpuntenmakers. "Jelle lijkt herboren en Dante doet het fantastisch goed in 1A. Ze doen me qua stijl aan mekaar denken. Geen spitsen van wie mensen makkelijk warm worden, omdat het geen jongens zijn van tien overstapjes of een fantastische schijnbeweging. Het zijn ook niet de grote nummers 9 die er qua stevigheid en kracht in de duels bovenuit steken", analyseert Overmeire in S/V Magazine.

Dat doet echter geen afbreuk aan hun andere kwaliteiten. "Dit soort voetballer mag ook wel eens in de schijnwerpers, omdat het jongens zijn die hard werken voor een ploeg, nuttig zijn ook. Mensen zeggen soms na hun goal dat het makkelijk is om een bal binnen te stampen, maar ze staan wel altijd op de juiste plaats, voelen dat aan, en ze trappen hem ook binnen. Dat zijn kwaliteiten. Het zijn types die zich goed moeten voelen om zulke prestaties neer te zetten én goed moeten worden omringd. Vanzeir vond zijn buddy in Udav en Vossen met Gano."