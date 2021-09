Vandenbempt ziet dat versterkingen Anderlecht zich nog moeten bewijzen: "Ook met hem kwetsbaar"

Peter Vandenbempt analyseerde de transferzomer van onze topclubs. Daarbij ziet hij ook dat Anderlecht een stabielere kern heeft samengesteld ten opzichte van vorig seizoen.

"Anderlecht heeft een aanzienlijk betere ploeg dan vorig jaar", zegt hij bij Sporza. "Er is in principe veel kwaliteit bijgekomen. Olsson, Refaelov, Raman... Dat zijn toch versterkingen die tellen. Ook Kouamé maakte al een zeer goede indruk."

Maar de puzzelstukjes moeten nog in elkaar vallen. "Het is wel nog aan veel jongens om zich te bewijzen. Op papier is Wesley Hoedt bijvoorbeeld een zeer goeie transfer. Een absolute sterkhouder. Maar tot dusver toonde Anderlecht zich ook met Hoedt defensief erg kwetsbaar. Toch zijn ze volgens mij veel beter gewapend dan een jaar geleden om te strijden voor de top 4."