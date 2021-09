KV Mechelen mag dankzij een voormalige speler wat extra geld op de rekening schrijven

Ahmed El Messaoudi transfereert van Groningen naar het Turkse Gaziantep en KV Mechelen profiteert hier mee van.

Gazet van Antwerpen weet dat Ahmed El Messaoudi is getransfereerd van FC Groningen naar Gaziantep in Turkije. Zij betalen €400.000,00 voor de éénmalige Marokkaanse international. KV Mechelen had een doorverkooppercentage afgedwongen toen ze hem verkochten aan Groningen. Hierdoor ontvangen ze nog €60.000,00 voor de middenvelder.