Luc Nilis droomt van wedstrijd tegen Anderlecht: "En anders kies ik voor die ploeg"

Luc Nilis werd trainer bij het Limburgse Belisia. Voor de beker hopen ze om Anderlecht als tegenstander te loten.

Belisia stootte door in de Beker van België. Binnen de club hoopt iedereen op een duel met RSC Anderlecht.

"Er zitten veel supporters van Anderlecht binnen de club, dus voor hen zou het geweldig zijn”, zegt Luc Nilis bij TV Limburg. “Het zou heel mooi zijn als we ze kunnen loten, maar pakweg KRC Genk zou ik ook heel plezant vinden.”

Nilis schrok toen ze hem vroegen om trainer te worden. "Het is heel snel stand tot stand gekomen. De club belde mij en we hadden een goed gesprek. Ik vroeg ook aan hen of het verstandig was om een coach aan te stellen die nog nooit hoofdtrainer was. Of er nog andere voorstellen waren? Ik heb geen aanbiedingen gehad van andere clubs."