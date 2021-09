Roberto Martinez kon verdediger van de beloften door administratieve kwestie niet meenemen: "Anders zou Hugo nu bij ons zijn"

Heel wat Rode Duivels hebben de selectie verlaten en keerden terug naar hun club. Daardoor kwamen Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren het nationale elftal vervoegen. Ook Hugo Siquet kwam eens piepen, maar zal woensdagavond niet in actie komen.

De 19-jarige vleugelverdediger van Standard mocht eerder deze week al eens meetrainen met de Rode Duivels. Een selectie voor het duel tegen Wit-Rusland zat er wel niet in. Daar ontstond heel wat onbegrip over, maar ook de bondscoach had het graag anders gezien.

Roberto Martinez vertelt in een interview aan RTBF dat hij rekent op heel wat jonge jongens uit de beloften: “Ze moeten weten dat de deur naar de nationale ploeg voor hen openstaat als ze goed presteren bij de U21.”

Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren leken de boodschap begrepen te hebben, en komen in Wit-Rusland wellicht in actie. Hugo Siquet daarentegen niet: “Het was te krap om een visum te krijgen, anders zou Hugo bij ons zijn”, vertelt Martinez.

Het jeugdproduct van de Rouches maakte vorig seizoen heel wat indruk in Luik en was er één van de weinige lichtpuntjes. Ook dit jaar kwam hij onder Mbaye Leye zesmaal in actie.