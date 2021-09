Meer info rond blessure nieuwkomer Club Brugge: ingreep aan linkerenkel en enkele weken out

Deze avond maakte Club Brugge bekend dat Ruben Providence te maken heeft gekregen met een blessure. Het zou gaan om een probleem aan de linkerenkel en de nieuwkomer van de Belgische landskampioen heeft dan ook een operatie ondergaan.

Het was nog onduidelijk wat het probleem was rond Ruben Providence, maar volgens Het Nieuwsblad zou het om een probleem gaan aan de linkerenkel. De linksbuiten kreeg met de blessure te maken nadat hij voor Club Brugge had getekend en hij moest dan ook een ingreep laten doen. Hij zou enkele weken out zijn.

De blessure van Providence zou ook de reden zijn waarom de nieuwkomer niet in de Champions League-selectie zit van Club Brugge. De Belgische topclub hoopt dat Providence voor nieuwjaar zijn debuut kan maken.