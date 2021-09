Enige optie voor Trebel was Gent en... Anderlecht wou hen niet versterken

Anderlecht zit nog steeds met het dure contract van Adrien Trebel opgescheept. De Franse middenvelder vond geen oplossing tijdens de mercato en traint met de U21. Tot januari nu al minstens. Maar valt er een oplossing te vinden?

De enige geïnteresseerde die een kans maakte, was AA Gent deze zomer. Maar volgens HLN wou Anderlecht de onderhandelingen met hen niet aanknopen omdat ze geen rechtstreekse concurrent wilden versterken. Een exotische bestemming ergens in het Midden-Oosten werd dan weer door de speler afgeschoten omdat hij geen zin heeft in een verre transfer.

Hij wil liefst in België blijven aangezien zijn gezin hier gesetteld is en hij hier ook verschillende engagementen heeft lopen. Trebel zelf hoopt dat Vincent Kompany zijn mening over hem herziet en hem weer opneemt in de A-kern. Maar die kans lijkt niet zo groot te zijn.