Elias Cobbaut herleeft bij Parma: "Dat zijn de harde wetten van topsport"

Bij Anderlecht zat Elias Cobbaut (23) op een dood spoor. Bij Parma mocht hij na na amper twee trainingen meteen een hele wedstrijd spelen in de Serie B, met in zijn rug levende legende Gianluigi Buffon in doel.

Al scheelde het niet veel of Cobbaut had dit seizoen in Duitsland gevoetbald. "Ik stond heel dicht bij Fortuna Düsseldorf, maar op het laatste moment is dat afgeketst", vertelt Cobbaut in Het Nieuwsblad. "Daarna kwam Parma en is alles heel snel gegaan." Een uitleenbeurt van de verdediger was onvermijdelijk. In de voorbereiding werd duidelijk dat Vincent Kompany niet op hem rekende. "Zoiets merk je snel op training, maar ik verwijt Kompany niets. Dat zijn nu eenmaal de harde wetten van topsport." Cobbaut en co werden ook niet gespaard door de paars-witte aanhang, die alsmaar meer kritiek gaven op hun elftal. "Ergens terecht ook, de resultaten waren slecht. Ik heb pech dat ik op een slecht moment bij Anderlecht ben binnengekomen. Maar ik heb altijd mijn best gedaan voor de club, meer kon ik niet doen", besluit Cobbaut.