Hein Vanhaezebrouck ziet de positieve evolutie die Sporting Charleroi heeft doorgemaakt

Dit weekend neemt AA Gent het op tegen Sporting Charleroi. Hein Vanhaezebrouck blikte vooruit op de wedstrijd en ziet veel kwaliteiten bij Charleroi.

AA Gent versloeg vorige speeldag Club Brugge met 6-1. Toch verwacht hij niet dat het gemakkelijk zal worden tegen Sporting Charleroi zegt hij in Het Nieuwsblad. “Ze zijn completer geworden in hun aanpak want ze durven ook hoog druk zetten. Zij combineren meerdere zaken want vroeger kozen ze toch vooral voor een goede organisatie."

Onder Edward Still is het voetbal anders geworden dan voordien. Dit heeft Vanhaezebrouck ook al opgermerkt. "Het is een aangename ploeg met een nieuwe, frisse coach. Het is inderdaad ook de enige ploeg die nog niet heeft verloren. Dat is zonder meer een heel goed rapport.”