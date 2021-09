Geëmotioneerde Kompany begint persconferentie met droevig nieuws over assistent Bellamy: "We moeten hem nu helpen, het monster is terug"

Een 7-2-winst zou gevierd moeten worden, maar Vincent Kompany moest zijn persconferentie beginnen met heel droevig nieuws. Anderlecht neemt afscheid van assistent Craig Bellamy, die met een zware depressie worstelt.

Kompany wou alle insinuaties vermijden en speelde meteen open kaart. Bellamy was gisteren nog op training, maar intussen moet hij dus hervallen zijn. "Craig kampt al sinds jonge leeftijd met een klinische depressie", verklaarde Kompany. "Daar is hij zelf open over geweest. Hij had dat beest onder controle de voorbije twee jaar. Maar het monster is terug daar. We zijn verplicht om hem nu de kans om terug gezond te worden, want dit is een serieuze situatie. De gezondheid staat boven alles."

Bellamy was belangrijk voor de jeugd en heeft er fantastisch werk mee geleverd. "Doku, Amuzu, Sambi, Nmecha, Ait El Hadj... Allemaal jongens die dankzij Craig de volgende stap hebben kunnen zetten en hebben kunnen groeien. We kunnen zijn rol niet onderschatten", zei een duidelijk geëmotioneerde Kompany. "Het is iemand die uren en uren op de club was, gewoon om dat beest te onderdrukken. Maar nu kon hij niet meer verder zo. De poort staat wel altijd open voor hem."

Bellamy zat vandaag nog op de bank. Hij sukkelde al eerder met een depressie, dat gaf hij zelf ook toe.