Venezia-trainer looft nieuwkomers uit Pro League na schitterende doelpunten: "Kan de match doen laten kantelen"

Zaterdag won Venezia voor het eerst dit seizoen in de Serie A. De twee doelpunten waren afkomstig van twee spelers met een verleden op de Belgische velden. Hun trainer is dan ook meteen blij met de prestaties van hun zomertransfers.

Het Italiaanse ‘stijlicoon’ stond voor een verplaatsing naar Empoli, en moest daar op zoek naar de eerste drie punten van het seizoen. Thomas Henry (ex-OHL) bracht de bezoekers op voorsprong, daarna verdubbelde David Okereke (ex-Club Brugge) met een weergaloos doelpunt de score.

Paolo Zanetti, hoofdcoach van Venezia, was achteraf dan ook apetrots: “David Okereke heeft de kwaliteiten om een match te doen kantelen,” begon hij aan DAZN. “Thomas Henry is dan weer een spits die heel hard werkt voor de ploeg en de bal goed in eigen rangen kan houden.”