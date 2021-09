Imke Courtois laat zich uit over Gentenaar: "Een type Lang, een plezier om naar te kijken"

Imke Courtois heeft haar mening op het voetbal, zoveel is duidelijk. En die deelt ze graag met de goegemeente.

Zo heeft ze zich in De Zondag uitgelaten over een bepaalde speler van AA Gent, met name Tarik Tissoudali: "Hij is een plezier om naar te kijken."

Straatvoetbal

"Een type Lang? Lang straalt ook straatvoetbal uit en is ook technisch zeer begaafd, onvoorspelbaar in de acties ook."

"Maar ik denk wel dat ze een andere persoonlijkheid hebben. Ik ken Tissoudali niet, maar denk dat hij iets meer timide is dan Lang."