Carrière van Anderlechtflop lijkt er dan toch eindelijk op te zitten

De 34-jarige Samir Nasri zit al een tijdje zonder club, maar nu zou er ook effectief een einde aan zijn carrière komen.

Nasri werd in de zomer van 2019 binnengehaald bij Anderlecht op vraag van Vincent Kompany. Dat werd een fikse afknapper.

Nasri, in het verleden bij Manchester City en Arsenal aan de slag, raakte nooit in de conditie die nodig was om als prof te voetballen.

De Franse televisiezender Canal+ haalt Nasri nu binnen als commentator voor de wedstrijden van de Champions League. Daarmee lijkt zijn spelerscarrière nu echt voorbij.