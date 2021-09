Kapitein Zulte Waregem is er niet goed van: "Dit was pure chaos. Dat mag tegen dit Cercle niet gebeuren"

Zaterdag ging Zulte Waregem de boot in thuis tegen Cercle Brugge. Kan gebeuren, maar de manier waarop niet. Essevee was niet op de afspraak, maar kwam wel 2-0 voor. En dan mag je dat ook niet uit handen geven.

“Daarvoor speelden we ook niet goed en misten we dreiging, ideeën en beweging, maar wat er na die aansluitingstreffer gebeurde, was gewoon pure chaos”, zag David Hubert in Het Nieuwsblad. “Ik begrijp echt niet hoe dit is kunnen gebeuren. Oké, we stonden niet verdiend op voorsprong, maar het is wel een kwaliteit om in zo'n geval een match naar je toe te trekken. Maar die kwaliteit was er bij ons niet. Er was paniek. Als je op voorsprong staat, moet je compact blijven, maar wij vielen in blokken uiteen. Elke bal die Cercle vooruit gaf, was gevaarlijk.”

De match had gespeeld moeten zijn, maar Cercle liep er gewoon over. "Tegen, en dat zeg ik met alle respect, dit Cercle mag je niet in de problemen komen. En al zeker niet als je 2-0 voor stond."