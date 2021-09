Ondanks de 7-2-overwinning: "Die twee zouden teleurgesteld moeten zijn in zichzelf"

Anderlecht boekte een ruime zege tegen KV Mechelen, maar voor analist Marc Degryse was het daarom niet goed.

Marc Degryse is grote fan van Refaelov en Ait El Hadj, maar de twee toonden zich nauwelijks in het duel tegen KV Mechelen.

“Dat zijn normaal gezien de mannen die voor de voortzetting, creativiteit en balvastheid moeten zorgen. Wel, zij waren onzichtbaar. Ook na de rust was het ondermaats”, zegt Degryse over hen in HLN.

Daar mogen ze zelf de nodige conclusies uit trekken. “Ze draaiden mee in het geheel, maar ze waren zelf niet beslissend. Mocht ik in hun plaats zijn, en je team heeft zeven keer gescoord zonder jouw inbreng van een goal of een assist, dan zou ik niet tevreden zijn. Refaelov en Ait El Hadj moeten teleurgesteld zijn in zichzelf.”