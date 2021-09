Eén zwaluw maakt de paars-witte lente niet: "Soms moeilijk te leven met de verwachtingen, maar nu ben ik gewoon blij voor de fans"

Maakt één zwaluw de lente? Nee, tuurlijk niet. Het was leuk voor RSCA dat er bij de eerste match in een vol stadion meteen ook een volle korf goals volgde. Maar 't is niet dat alle problemen van de baan zijn. Kompany houdt ook vast aan zijn credo: "Don't believe the drama, don't believe the hype."

Kompany heeft al genoeg rollercoasters gekend in zijn jonge trainerscarrière om te weten dat de trein nu niet per se het station verlaten heeft. Die eerste helft was problematisch. En niet elke ploeg gaat helemaal inzakken nadat ze een 2-1 incasseren. Geloof maar niet dat het volgende week op Standard zo makkelijk gaat gaan.

"Bij de rust konden we wat aanpassingen doen en dan zagen we de ploeg die we wilden zien", aldus Kompany. "We zijn in de goeie richting vertrokken. Ik ben diegene die rustig blijft als het goed gaat en die rustig blijft als het goed gaat. Ik ben gewoon blij voor de fans. Het is bij Anderlecht soms moeilijk te leven met de verwachtingen. Maar vandaag hebben de jongens iets geboden aan de supporters op een dag dat het stadion terug vol liep."

De verdediging liet in die eerste helft redelijk wat steken vallen, telkens opgeraapt door een goeie Harwood-Bellis. De twee flanken waren op dat moment ook niet in grote doen. Gomez lag aan de basis van de gelijkmaker en voor Murillo had Kompany een speciale oplossing: in de opbouw kreeg hij met Cullen ineens extra dekking achter zich. Wat natuurlijk voor hiaten op het middenveld zorgde.

"Het was niet goed in de eerste helft. Mechelen was op alle vlakken beter in die eerste helft", knikte Kompany. "Dat we nu wel 7 keer scoren? We hebben altijd gevaar gecreëerd. We hebben vijf matchen veel gemist, maar het was een kwestie van tijd. Ik zag op training dat het scoren wel goed ging."

Na een 7-2 zoveel negativiteit? Uiteraard niet, maar het is gewoon om te kaderen dat Anderlecht nog niet te hoog van de toren moet gaan blazen. Kouamé toonde zich een goalgetter, Verschaeren kende een goeie invalbeurt, net als Amuzu, Olsson is steeds meer de draaischijf... Genoeg positiefs om over te schrijven.