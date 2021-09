Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 7!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Koffi. De keeper van Charleroi hield AA Gent meermaals van de voorsprong en zo werd hij uiteindelijk mee de matchwinnaar aan het einde van de wedstrijd. Verdediging Achterin kiezen we voor drie sterke beren. Bij Leuven was Özkaçar heel belangrijk achterin en haast niet van de bal te zetten, terwijl De Laet meehielp aan een clean sheet voor Antwerp en Burgess Onuachu uit de match hield. Middenveld Op het middenveld zorgde Vitinho voor veel aanvallende impulsen, was Vanaken de draaischijf van Club Brugge (alweer), waren De Sart en De Ridder van groot belang voor hun team en was de invalbeurt van Verschaeren weergaloos te noemen. Aanval Voorin kunnen we niet naast de cijfers van Lang (2 goals) en Kouamé (2 goals) die beiden ook een prima partij afwerkten simpelweg. Dat levert dan onderstaand elftal op: