Peter Maes begrijpt dat de fans ontevreden zijn maar toch vond hij dit één van de betere wedstrijden van Beerschot

Na een 1 op 21 zijn er weinig coaches nog zeker van hun plaats. Peter Maes is alvast niet van plan om bij Beerschot de handdoek te gooien.

Dat er een crisis is bij Beerschot dan kan niet anders. Na de nederlaag tegen STVV en het protest van de supporters na de wedstrijd is het vijf na 12 in het Olympisch Stadion. Dit is Peter Maes zelf ook niet ontgaan. "Ik weet waarmee we bezig zijn. Het was een van onze betere wedstrijden. Maar ik begrijp dat de fans ontevreden zijn. We hebben 1 op 21, dat is te weinig."

De positie van elke trainer begint wankel te worden na een reeks van 1 op 21. Dit beseft Maes zelf goed genoeg, maar toch geeft hij niet op: "Als coach ben je nooit zeker van je positie. Ik stel vast dat de jongens nog willen werken en alles geven. Dan is het aan de coach om zichzelf voor 200 procent te geven en dat doe ik ook."