Verschaeren niet de concurrent van Raman: goeie invalbeurt kwam net op tijd

Anderlecht zag zondag de Yari Verschaeren die ze willen zien: acties makend, meehelpend op het middenveld en scorend. Maar waar moet Vincent Kompany hem gaan zetten?

Verschaeren kwam erin voor Benito Raman, maar dat was vooral omdat de aanvaller wat last had aan de hamstrings. Raman werd gehaald om voor meer diepgang te zorgen en dat doet hij ook. Het eerste doelpunt was daar een voorbeeld van. De bedoeling was om hem aan Zirkzee te koppelen, die graag afhaakt. Het doelpunt van Verschaeren kwam er ook op aangeven van de Nederlander.

Maar Verschaeren lijkt niet de concurrent van Raman te zijn. Hij komt meer tot zijn recht achter de spitsen, als hij ook op het middenveld steun kan gaan verlenen. En dan kom je uit bij Lior Refaelov en Ait El Hadj, die zondag - ondanks de zeven doelpunten - bij geen enkele goal betrokken waren. Verschaeren, die de laatste weken weer zijn topniveau benaderde op training, moet de concurrentie met hen aangaan.

Het heeft lang geduurd voor Verschaeren zich weer top voelde, want die enkelblessure van vorig seizoen heeft hem lang parten gespeeld. Ook in het kopje. Als invaller heeft hij zich nu kunnen tonen en Kompany zal het zeker overwegen om hem weer in de basis te droppen. Zeker op Standard, waar het middenveld extra belangrijk zal worden omdat de Rouches daar heel wat jongens rondlopen hebben.