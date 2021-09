Jonge verdediger van KVO wil leegte na het vertrek van Hendry en Theate opvullen: "Moet nu mijn verantwoordelijkheid opnemen"

Het leven van een KVO-supporter ziet er plots een pak minder rooskleurig uit. Heel wat sterkhouders verlieten de Diaz Arena, en sindsdien loopt het ook op het veld minder vlot. De gebleven jongens beseffen dat ze de komende weken opnieuw verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Vooral het vertrek van Arthur Theate (Bologna) en Jack Hendry (Club Brugge), het centrale duo, weegt door. Alexander Blessin moet het nu in zijn elftal dus zonder twee belangrijke leiders doen, al kan de trainer nog wel steeds rekenen op landgenoot Frederik Jäkel.

De 20-jarige centrale verdediger hoopt om de belangrijke rol van zijn voorgangers met evenveel succes in te vullen: “Met Theate en Hendry vertrokken twee sterkhouders en leiders achterin, maar nu moeten andere spelers opstaan. Ook ik wil nu mijn verantwoordelijkheid oppakken en uitgroeien tot een vaste waarde bij KVO”, klinkt het op de clubwebsite.

De jonge Duitse verdediger hoopt dit weekend te kunnen profiteren van de miserie bij Beerschot: “Met een nieuwe trainer kan het twee kanten opgaan. Ofwel waait er een nieuwe wind door het team, of komen ze echt in de malaise terecht. We moeten gewoon ons eigen spel spelen en niet naar een andere club kijken.”