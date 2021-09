Annulatieberoep van Veljkovic & co gaat van start: "Zeggen dat het BAS slecht werk geleverd heeft"

Daar is de matchfixingzaak weer. En dus ook Dusan Veljkovic. Hij tracht via een annulatieberoep te ontsnappen aan zijn makelaarsschorsing. Veljkovic is overigens niet alleen. Ook makelaar Walter Mortelmans en vier voormalige bestuursleden van KVM hopen zo de sancties van het BAS teniet te doen.

Kris Luyckx neemt de verdediging van Veljkovic nog steeds op zich. "Het komt erop neer dat we zeggen dat het BAS in het verlengde van de Geschillencommissie van de voetbalbond slecht werk geleverd heeft", laat de advocaat weten aan Het Laatste Nieuws. "Dit gaat niet over de grond van de zaak, maar het BAS heeft verkeerde analyses gemaakt en regels of procedures geschonden." Op basis daarvan wil Luyckx de uitspraak van het BAS, dat Veljkovic een schorsing van tien jaar oplegde, teniet laten verklaren. "Wij roepen manifeste nietigheidsgronden in. Ik geef het een goede kans op slagen." De pleidooien lopen nog tot volgende week vrijdag, binnen ongeveer een maand zou er een uitspraak kunnen komen.