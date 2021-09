Club Brugge krijgt ook felicitaties van RSC Anderlecht na duel tegen PSG

De voetbalwereld heeft duidelijk genoten van het duel in de Champions League tussen Club Brugge en PSG.

Club Brugge kon vriend en vijand afgelopen woensdag duidelijk bekoren met het gelijkspel tegen PSG in de Champions League.

Ook vanuit Anderlecht kwamen er felicitaties richting Jan Breydel, door niemand minder dan Michel Verschueren himself.

“Proficiat Club Brugge het was zeer mooi en er zat zelfs meer in. Wij hebben gat ook beleed in Anderlecht maar het is een beetje geleden”, klonk het op Twitter.

Die ‘gat’ corrigeerde hij even later in een nieuwe tweet naar ‘dat’. Een Twitteraar wees Verschueren erop dat het ook ‘beleefd’ moest zijn.