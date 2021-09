Het gaat hard voor Jack Hendry: "Je mag hem snel in de Premier League verwachten"

Jack Hendry verraste met een vertrek bij KV Oostende richting Club Brugge op de laatste dag van de transferperiode.

Philippe Clement verraste nog meer en dropte hem meteen in de basiself bij Club Brugge, ook tegen PSG in de Champions League.

De lovende woorden in de Engelse kranten waren ongelofelijk. “Maak kennis met de Schot die Messi, Neymar en Mbappé het zwijgen oplegde”, schrijft The Daily Mail over Hendry.

Volgens de Britse krant zal hij snel vertrekken bij Club Brugge, vooral te danken aan zijn goede positiespel. “Je mag hem snel in de Premier League verwachten”, klinkt het nog.