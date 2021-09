Anderlecht toonde interesse in de Braziliaanse rechtsachter van Cercle Brugge

Cercle Brugge verloor gisterenavond van Eupen en moet stilaan achterom beginnen te kijken. Want acht punten uit acht wedstrijden is te weinig. Toch is er één lichtpuntje de afgelopen weken en deze had bijna bij Anderlecht gezeten.

De 22-jarige Braziliaan maakt de overstap van Cruzeiro naar Monaco en nadien naar Cercle Brugge. AS Monaco betaalde ruim twee miljoen euro voor de voormalige belofteinternational van Brazilië. Zijn sterke prestaties vielen nadien op bij onder meer Anderlecht. "Ja, ik ving ook geruchten op dat er op een bepaald ogenblik interesse was van Anderlecht", geeft Vitinho toe in Het Laatste Nieuws. "Op dit ogenblik richt ik me echter volledig op Cercle. En op Monaco, want het is mijn ambitie om me hier in Brugge te tonen om daar ooit een kans te krijgen." Dit seizoen kwam hij al in 8 wedstrijden in actie waarin hij éénmaal tot scoren kwam en één assist gaf.