Slechts één iemand scoorde sneller 50 doelpunten voor KRC Genk dan Paul Onuachu

Tijdens het Europa League-duel tegen Rapid Wien was er opnieuw een hoofdrol weggelegd voor Paul Onuachu. De spits scoorde in blessuretijd de enige goal van de wedstrijd en zorgde daarmee ook voor de eerste drie Europese punten. Hij schiet zich nu ook in de geschiedenisboeken.

De Nigeriaan scoorde zijn 50e doelpunt in nauwelijks 78 wedstrijden (inmiddels zelfs al 51 in 79 wedstrijden) in Genkse loondienst. Volgens Het Laatste Nieuws deed slechts één iemand het beter bij KRC Genk, Wesley Sonck. De analist had maar 70 wedstrijden nodig. Kevin Vandenbergh (80 matchen) sluit de top drie af.

De boomlange spits scoorde trouwens tegen Antwerp het meeste doelpunten. Hij stond inmiddels tegen The Great Old al achtmaal aan het kanon. Woensdag nemen beide ploegen het opnieuw tegen elkaar op. Brian Priske en co zijn dus meteen gewaarschuwd.