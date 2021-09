Refaelov blikt terug op Antwerp: "Ze weten dat ze me niet correct behandeld hebben" en "kon crazy money verdienen"

Lior Refaelov ruilde Royal Antwerp FC afgelopen zomer in voor RSC Anderlecht. Het werd echter een afscheid in mineur.

Het vertrek van Lior Refaelov bij The Great Old werd er geen door de grote poort. “Ze weten dat ze me niet correct behandeld hebben”, vertelt Refaelov aan Het Nieuwsblad. “Antwerp had me kort na de Gouden Schoen een nieuw contract moeten bieden, zoals Paul Gheysens had beloofd, maar ja…”

Refaelov zegt ook in welke richting daarvoor moet gekeken worden. “Paul controleerde toen de club niet op sportief vlak en met toenmalig sportief directeur Luciano D’Onofrio was alle communicatie weggevallen.”

Toch kwam er nog een nieuw contractvoorstel. “Ook al presteerde ik goed en pushte ik mijn ploegmaats om hun grenzen op te zoeken. Pas toen Anderlecht mij een voorstel had gedaan, zwaaide Paul Gheysens met een contract. Op dat moment wist ik dat ik crazy money kon verdienen bij Antwerp, maar ik had mijn woord al gegeven aan Anderlecht.”