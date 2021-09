Hugo Siquet legt zich neer bij nederlaag, maar: "Allerminst onder de indruk van dit Anderlecht"

Anderlecht haalde het met het kleinste verschil op Sclessin. Een vroeg doelpunt van Lior Refaelov tegen een toen al tienkoppig Standard volstond voor de zege. Uiteindelijk konden negen Rouches geen aanspraak maken op een punt, zo stelde ook Hugo Siquet vast.

"We kunnen wel zeggen dat de onverwachte omstandigheden deze wedstrijd om zeep hebben geholpen. Anderlecht heeft geluk gehad dat wij tot tien mensen herleid werden, want vanaf dan was het veel eenvoudiger om de vrije man te vinden. Maar ik ben echt niet onder de indruk van hun elftal", aldus Hugo Siquet voor de micro van Eleven Sports.

"Deze mentaliteit moeten we elke wedstrijd tonen. Uiteindelijk ben ik best tevreden met wat we vandaag getoond hebben, vooral dan in de tweede helft. Zelfs met zijn tienen slaagden we erin om kansen te creëren, mede dankzij dit schitterende publiek. Als zij schreeuwen, voelen we die energie tot op het veld. Zonde dat we niet voor de gelijkmaker konden zorgden, wat volgens mij ook verdiend geweest zou zijn", besluit de energieke rechtsachter van de Rouches.