Michy Batshuayi komt met geheim over Axel Witsel opdraven

In de rand van de start van de Champions League vorige week had Borussia Dortmund een video-interview met Michy Batshuayi.

In het videofragment, dat op de website van Borussia Dortmund verscheen, wordt aan Batshuayi gevraagd of hij een geheim over Axel Witsel wil verklappen.

Batshuayi moet niet lang nadenken over de gestelde vraag. “Hij wil in de toekomst de coach worden van Standard”, reageert Batshuayi.

“Het is eigenlijk een geheim dat ik hier verklap, hij zal daar dan ook helemaal niet blij mee zijn”, klinkt het nog.