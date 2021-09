Zo houdt Clement Club Brugge scherp én hongerig: "Weinig mensen leven op die manier"

Club Brugge is sinds de komst van Philippe Clement onafgebroken landskampioen van België. De coach van blauw-zwart heeft een heel duidelijke visie wat betreft de winnaarsmentaliteit.

En het moet gezegd: die mentaliteit werkt. Zo slaagde Club Brugge er vorige week nog in om het sterrenlegioen van PSG op een gelijkspel te houden. “Het is belangrijk dat je als topsporter elke volgende match wil winnen.”

“Dat lijkt een cliché in woorden”, glimlacht Clement in Het Laatste Nieuws. “Maar dat is het niet in daden. Weinig mensen leven op die manier. Ik heb daar vroeger wel eens woorden over gehad met mijn ex-vrouw. Ik heb mijn kinderen nooit laten winnen in een spelletje om ze duidelijk te maken dat je winnen niet krijgt, maar moet verdienen.”

En die filosofie brengt Clement over op zijn spelersgroep. “Voor mij was het dan ook niet genoeg om ons best te doen tegen PSG. Ik ben opgegroeid met de gedachte dat ik meer kans op slagen heb als ik harder werk dan iemand met meer talent. En dat moet iedere keer opnieuw de insteek zijn.”