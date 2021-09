'Will Still zo goed als rond om nieuwe assistent van Anderlecht te worden'

De deal tussen Will Still en Anderlecht om nieuwe assistent te worden van Vincent Kompany lijkt zo goed als rond.

De 28-jarige Still is nu aan de slag bij het Franse Stade Reims als assistent, nadat hij geen trainer bleef bij Beerschot.

Na het vertrek van Craig Bellamy met een depressie bij Anderlecht moest Vincent Kompany op zoek naar nieuw bloed.

Anderlecht en Still zouden helemaal rond zijn ondertussen, zo weet Het Nieuwsblad. Still zou Stade Reims officieel op de hoogte gebracht hebben.

Anderlecht is nog bezig met Stade Reims over het financiële plaatje van de zaak, maar ook wanneer Still de overstap kan maken.